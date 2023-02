Verdrietig nieuws: de Spaanse modeontwerper Paco Rabanne is overleden

Het Spaanse modehuis Puig, waar het label van Paco Rabanne onder valt, maakte het nieuws van zijn overlijden bekend. “Er is maar één Rabanne”, zei een bedroefde José Manuel Albesa, baas van de modedivisie binnen Puig, eerder vandaag. “Hij had een enorme invloed op tijdloze mode. En dat zal blijven voortleven in het modehuis dat zijn naam draagt.”

Ook Marc Puig, topman van het gelijknamige luxeconcern, spreekt over het verlies van ‘een grote persoonlijkheid uit de mode’. “Hij had een gedurfde, revolutionaire en uitdagende visie, die via unieke esthetiek werd overgebracht”, meldde hij.

Indrukwekkend CV

Paco begon zijn carrière als ontwerper. Niet gek ook, met een moeder die leidinggaf aan de naaisters van modehuis Balenciaga. Onder de – minstens zo bekende – werkgevers van haar zoon: Christian Dior, Saint Laurent, Pierre Cardin en Givenchy. Hij verdiende daar zijn geld met het maken van schetsen. In de tussentijd studeerde hij architectuur.

Inmiddels alweer bijna zestig jaar geleden, in 1966, stampte hij een eigen modehuis uit de grond. Dat hij sindsdien flink aan de weg heeft getimmerd als ontwerper, blijkt wel uit het feit dat hij wereldsterren als Brigitte Bardot, Audrey Hepburn en Jane Fonda kleedde. Na ruim drie decennia in de modewereld te hebben verkeerd, gaf hij er de brui aan: in 1999 ging hij met pensioen

Eén van de voornaamste inspiratiebronnen van Paco was de ruimtevaart. Je zult je zijn kenmerkende, futuristisch ogende jurkjes vast nog herinneren. “Wie anders kon modieuze Parijse vrouwen laten juichen voor jurken van plastic en metaal?” zegt Albesa.

Daar zit een luchtje aan

Maar mode is niet het enige waarmee Paco zichzelf van een plekje in onze herinnering heeft verzekerd. De kans is namelijk haast honderd procent dat je een man in je omgeving hebt die ‘naar Paco ruikt’; naast een passie voor mode had de ontwerper ook een voorliefde voor parfum. 1 Million is daar waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van.

Bron: Telegraaf