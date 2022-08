Verdrietig nieuws: de vader van Rens en Doutzen Kroes is overleden

Op Instagram deelt foodblogger Rens een oude foto van zichzelf met haar vader.

Alleen maar liefde

‘Zo plotseling naar het licht. Je had de rol als heit om mij te laten voelen hoe het is om in mijn eigen droomwereld te zitten en hoe eenzaam het kan zijn als je niet eerlijk naar jezelf bent’, schrijft ze bij een kiekje. ‘Je hebt meegeholpen om mij hieruit te halen. En doordat ik die zwaarte los kon laten, liet ik jou los. Toen was er ruimte en alleen maar liefde. Heel veel liefde. Ik voel het.’

Ze eindigt haar emotionele bericht met een paar zinnen in het Fries. ‘Dankjewel lieve vader, onze vader, onze heit Johan Kroes. ‘Ik ben er bijna’. Jouw jongste dochter, Rens.’

Vader Rens en Doutzen Kroes

Johan was psycholoog en voormalig schaatser. Hij bleef het liefst uit de schijnwerpers, wat ook met zijn verleden te maken had. Hij zat namelijk een tijdje in een afkickkliniek vanwege een drank- en drugsverslaving. “Elk huisje heeft zijn kruisje en dit is ons kruisje”, vertelde Doutzen daarover in 2011. “Ik heb gezegd: er moet hulp komen. En mijn vader heeft dat geaccepteerd.” Gelukkig ging het toen al snel een stuk beter met ‘de heit’, zoals de meiden hun vader op z’n Fries noemen.

Bron: Instagram