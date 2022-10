Verdrietig nieuws: Harry Potter-acteur Robbie Coltrane overleden

Waaraan Robbie precies is overleden, is niet naar buiten gebracht. Dat hij al een paar jaar met zijn gezondheid kwakkelde, was al langer bekend. Door artrose in zijn knie had hij bijvoorbeeld moeite met lopen. Hij stierf in een Schots ziekenhuis, vlakbij zijn woonplaats Larbert.

Hagrid zal er altijd bij zijn

Begin dit jaar was Robbie nog aanwezig bij een Harry Potter-reünie, die op HBO Max werd uitgezonden. Daar deed hij een emotionele, en achteraf tikkeltje ironische, uitspraak. “De nalatenschap van de films is dat de generatie van mijn kinderen ze zal laten zien aan hun kinderen. Dus je zou er over vijftig jaar nog makkelijk naar kunnen kijken. Ik zal er dan niet bij zijn, helaas... Maar Hagrid wel.”

Reusachtige briljantheid

Emma Watson, die de rol van Hermelien Griffel in alle acht Harry Potter-films op zich neemt, wijdt op haar Insta Story een klein epistel aan haar warme band met de acteur. “Robbie was als de leukste oom die ik ooit heb gehad, maar hij was vooral ontzettend betrokken en meelevend naar mij, als kind en volwassene.” Dat hij een reus speelde, past hem volgens Emma goed. “Hij had elke ruimte kunnen opvullen met zijn briljantheid.” Ze belooft haar herinnering aan hem levend te zullen houden. “Robbie, als ik ooit zo aardig mag zijn als jij op de set tegen mij was, dan zal ik dat in jouw naam en herinnering doen.” Emma sluit af met nog wat lieve woorden. “Weet hoe erg ik op je ben gesteld en hoe zeer ik je bewonder. Ik zal je vriendelijkheid, je bijnamen, je warmte, je lach en je knuffels missen. Je. hebt van ons een familie gemaakt. Weet dat je dat voor ons was.”

Grote vriendelijke reus

Ook Tom Felton – je kent ‘m als Draco Malfidus, de aartsvijand van Harry Potter – laat na Robbies overlijden van zich horen. “Eén van mijn mooiste herinneringen aan het filmen van Harry Potter was de nachtshoot in de eerste film in het Verboden Bos”, schrijft hij onder een post op Instagram. Hij vertelt hoe zorgzaam Robbie met hem en de andere acteurs omging, zowel op de set als daarbuiten. “Hij was een grote vriendelijke reus in de film, maar nog meer in het echte leven. Ik hou van je, maatje. Bedankt voor alles.”

Gevoel van saamhorigheid

Het hart van Bonnie Wright is gebroken. Hagrid was het favoriete personage van de jongste Wemel-telg, Ginny. “Robbie behandelde mij en de andere castleden toen wij nog kinderen waren altijd als gelijkwaardige professionals op een filmset. Dat gas ons zelfvertrouwen en zorgde voor een gevoel van saamhorigheid. Bedankt voor het lachen. Mis je, Robbie. Rust in vrede”, klinkt het onder haar post op Instagram. James Phelps sluit zich bij zijn filmzuster aan. In september 2000 vertolkte hij zijn eerste dag als Fred Wemel. “Ik zal nooit vergeten dat Robbie Coltrane naar me toe kwam en zei: geniet ervan, je gaat het goed doen. Bedankt daarvoor”, tweet hij.

