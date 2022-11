Verdrietig nieuws: Pierre Kartner is overleden

Zijn familie maakte het droevige nieuws bekend aan BN De Stem. Over de doodsoorzaak doet de familie geen uitspraken. De zanger is vrijdagochtend in het bijzijn van zijn geliefden begraven.

Pierre Kartner overleden

Zijn muzikale carrière besloeg meer dan vijftig jaar. Pierre was niet alleen zanger, ook producent, muzikant en componist. Zo schreef hij liedjes voor artiesten als Mieke en Hanny. Laatstgenoemde scoorde een grote hit met Maar vanavond heb ik hoofdpijn.

Recenter werkte Pierre samen met Sieneke, voor wie hij Ik ben verliefd/Sha-la-lie schreef, waarmee ze in 2010 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Hij was ook een ontdekker van Nederlands talent. Frans Bauer noemt hem zijn held.

Vader Abraham

De muzikale Pierre werd ook bekend door zijn creatie Vader Abraham, met bolhoed en witte baard. Hij kreeg meerdere onderscheidingen zoals een Gouden Harp en de Buma NL Lifetime Achievement Award, een prijs die wordt toegekend door vakgenoten. Ook werd hij geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Een aantal jaar geleden trok Pierre zich terug uit de publiciteit.

