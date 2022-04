Verdrietig nieuws voor Geraldine Kemper: haar vader, waar ze weinig contact mee had, is overleden

Dit schrijft Story in hun nieuwste editie.

Vader Geraldine Kemper overleden

Een bron laat aan het blad weten: “Thomas is zondag 10 april overleden, in een verzorgingshuis in Zaandijk. Hij had uitgezaaide kanker en had zoveel pijn... Hij is met veel morfine in een diepe slaap geraakt en overleden. Thomas was niet verzekerd, dus de uitvaart werd via de gemeente geregeld. Die vond plaats op donderdag 14 april op gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam.”

Moeizame relatie

Geraldine heeft altijd een moeizame relatie met haar vader gehad. Hij verliet het gezin toen ze vijf jaar oud was. Vervolgens hadden ze ruim 20 jaar geen contact.

Verwaterd

Hierover zei de toen 28-jarige Geraldine vier jaar geleden in WENDY Magazine: “Ons contact is langzaam verwaterd. Nog steeds een hoofdthema, waar ik mee bezig ben. Ik wil hem ooit weer graag ontmoeten, maar zit midden in een fase waarin ik erover dub hoe en wat. Ik ben er nog niet uit. Hij wordt ouder, is al in de zeventig, dat besef heb ik, zoveel tijd is er niet meer.”

Ontmoeting

Die ontmoeting is er een paar jaar geleden ook echt van gekomen. Daar hikte ze van tevoren behoorlijk tegenaan: “Zo van: hoe ga ik dit doen? Maar het is goed. Mijn zusje heeft het laatst ook gedaan, dus dat is fijn. Ik denk dat we daar beiden tevreden mee zijn”, liet Geraldine weten in de podcast van Kaj Gorgels. Sinds die ene ontmoeting bleef het contact opnieuw uit, maar daar had Geraldine naar eigen zeggen vrede mee.

De 87-jarige vader van Beau van Erven Dorens kreeg een eerbetoon voor een bijzonder protest:

Bron: Story