Verdrietig nieuws voor Rob Kemps: “We houden nog steeds van elkaar”

Rob en Miriam kennen elkaar al negentien jaar en hadden sinds een paar jaar een relatie. In 2019 kregen ze hun zoontje genaamd Manu. In juni vorig jaar werd hun dochter Lola geboren.

Rob Kemps en vriendin uit elkaar

Op Instagram plaatst Rob een foto van hem en Miriam, om de breuk bekend te maken. “Verdrietig nieuws na een heel bijzondere week vol met geweldige concerten”, schrijft hij erbij. “Wij willen even laten weten dat we al enige tijd niet meer bij elkaar zijn. We zijn uiteraard aan niemand verantwoording schuldig, maar wel is het zo dat we willen voorkomen dat er verhalen rondgaan die niet juist zijn.”

De artiest doelt hiermee op verhalen die de ronde deden over dat hij een affaire had, die lijken dus niet juist te zijn.

Rob Kemps relatie

Rob schrijft ook: “We houden nog steeds van elkaar en zullen dat blijven doen. Maar wel op afstand en in goede harmonie voor de kinderen. We zijn al heel ons leven beste vrienden, ruim negentien jaar, en zullen dat ook blijven.”

Rob Kemps kinderen

Aan Nieuwe Revu vertelde Rob in 2021 nog dat Miriam de liefde van zijn leven was. “Bij Miriam en mij is het allemaal heel natuurlijk gegaan. Vóór haar heb ik twee andere lange relaties gehad, maar ik noem haar altijd mijn eerste relatie. Dit gaat heel zoetsappig klinken, maar ik heb nog nooit eerder gevoeld wat ik bij haar voel.”

