Verdrietig nieuws voor Tanja Jess

Tanja schrijft op Instagram: “Jouw hand in de mijne. Lieve papa, wat ga ik jou missen.” Ook deelt ze meerdere foto’s met haar vader. Onder andere van haar huwelijksdag.

Vader Tanja Jess overleden

Ontzettend veel mensen reageren met steunbetuigingen op het bericht van Tanja, onder andere een aantal BN’ers. Onder andere Bridget Maasland, Sylvie Meis en Nicolette van Dam wensen Tanja sterkte. Wendy van Dijk schrijft: “Lieverd. Papa’s mogen niet weg. Voor altijd in je hart! Wens jullie veel kracht toe de komende tijd.”

Tanja’s vader, Jochen, overleed op 2 oktober in Eindhoven. Hij werd 87 jaar oud. In juli vertelde Tanja al aan Beau Monde dat haar vader uitgezaaide kanker had.

Huwelijksproblemen

Het is een zware tijd voor Tanja. Behalve het overlijden van haar vader heeft ze ook huwelijksproblemen. Dat bleek eind maart toen er seksueel getinte appjes uitlekten die haar man Charly Luske naar een andere vrouw stuurde.

Tegen Beau Monde zei ze over de zware periode die ze doormaakt: “Door de pandemie viel er veel werk weg. Ik heb twee ernstig zieke vaders, mijn vader én mijn stiefvader hebben een vorm van uitgezaaide kanker. Een van mijn beste vriendinnen (Chimène van Oosterhout, red.) kreeg voor de derde keer borstkanker en moest het hele chemotraject door.”

Alice

Daarnaast is Tanja’s oudste kind in transitie. Ze werd geboren in een jongenslichaam, maar gaat inmiddels als Alice door het leven. Daarover zei ze vorige maand: “Verschrikkelijk om te zien dat ons kind niet gelukkig is”

