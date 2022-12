Verdrietig: tv-presentator Han Peekel op 75-jarige leeftijd overleden

Han begon zijn indrukwekkende carrière in de jaren zestig als zanger van Nederlandstalige chansons. Ook presenteerde hij een programma bij Radio Veronica.

Duizendpoot

Zijn echte grote doorbraak kwam toen hij televisieprogramma’s begon te maken. Zo was het programma Wordt Vervolgd van de AVRO, een programma over strips en tekenfilms, een grote hit. Ook maakte hij TV Monument, dat de laatste jaren door Omroep Max werd uitgezonden. Han was een echte duizendpoot, want hij was daarnaast ook nog eens als producent actief. In deze rol maakte hij meer dan vierduizend programma’s.

“Hij dacht een mooie kerst tegemoet te gaan”

Han was samen met zijn zus in Bali om een bezoekje te brengen aan zijn dochter Jojanneke, die daar woont. Cato-Margo laat weten dat er nog geprobeerd is hem te reanimeren, maar dat hij overleed voordat de ambulance er was. “Hij dacht met de familie daar een mooie kerst tegemoet te gaan, maar dat heeft dus niet zo mogen zijn.”

Bron: De Telegraaf