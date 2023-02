Verklapt fout in ‘WIDM’-testvraag dat Soy de mol niet is?

Iedere week kun je in de Wie is de mol?-app één testvraag beantwoorden. Aan het einde van het seizoen, wanneer de mol bekend is, krijg je te zien welke vragen je goed hebt beantwoord. Voor die goede antwoorden krijg je punten, bovenop je eindscore. Zeker slim dus, om deze vraag iedere week even in te vullen.

Fout in ‘WIDM’-testvraag

Met de testvraag van vandaag, is alleen iets geks aan de hand. De vraag gaat over de executie van afgelopen zaterdag. Kijkers zagen toen dat Jurre en Daniël hun scherm niet te zien kregen (zij hadden immers geen stoel meegenomen van de opdracht) en automatisch door waren. De andere vier kandidaten kregen wél hun scherm te zien. Eerst zagen we hoe Ranomi en Anke een groen scherm kregen, daarna hoe Soy naar boven liep met de mededeling dat hij door was. Vervolgens zagen we Nabil een rood scherm krijgen.

Waar is Soy?

De testvraag luidt: ‘Als hoeveelste kreeg de mol zijn of haar scherm te zien bij de eliminatie?’ De antwoordopties zijn: ‘als eerste’, ‘als tweede’ en ‘de mol kreeg geen scherm te zien’. Maar wacht eens even... Soy kreeg zijn scherm als derde te zien. Is er geen antwoordoptie voor hem als mol?

Foutje, bedankt

Niet veel later verscheen er op het officiële Instagramaccount van het programma een afbeelding met de tekst ‘Er zit helaas een fout in de testvraag van de app van aflevering 6. Eventuele verrekening van punten zal plaatsvinden na de finale’.

Fans speculeren erop los

Verklapte de redactie van het programma door het foutje in de testvraag dat Soy de mol niet is? Het lijkt er wel op! Fans speculeren er gelijk druk op los: ‘Eén tip: geen punten inzetten op Soy volgende week’, schrijft een kijker. ‘Oeps, foutje van de makers, Soy is dus niet de mol’, schrijft een ander.

Of zou het toch anders liggen? Zo denkt een kijker: ‘Wij hebben niet gezien dat Soy zijn scherm zag, dus misschien is het geen fout.’ Om erachter te komen hoe het écht zit, zullen we toch moeten blijven kijken...

