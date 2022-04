De 66-jarige Fred kampt na een heftig duikongeluk met hersenschade en PTSS. Hij werkt na het ongeluk een tijd als buschauffeur om de rekeningen te kunnen betalen, maar wanneer blijkt dat hij vernauwde bloedvaten heeft, moet hij een operatie ondergaan. Tijdens de operatie komt er een bloedpropje in zijn rechter hersenhelft terecht, waardoor hij linkszijdig verlamd raakt.

Fysiek obstakel

Werken zit er niet meer in voor Fred. Na jaren van revalidatie kan hij kleine stukjes lopen, maar zijn linkerhand werkt niet meer. Inmiddels is ook zijn huis een fysiek obstakel geworden. Fred heeft een traplift, maar daar is ook alles mee gezegd. Het huis is totaal niet ingericht voor iemand met een handicap en daarom brengt Fred zijn dagen beneden in zijn slaapkamer door.

Verbouwing

Gelukkig is daar het team van Uitstel van executie die Fred te hulp schiet. Ook zij zien dat de man een gevangene in zijn eigen huis is. Geld voor een nieuwe woning in thuisstad Schiedam is er niet en omdat Fred en zijn vrouw Rosemarie niet willen verhuizen, stelt Martijn Krabbé voor om de huidige woning te verbouwen. En dat is niet alles: er wordt ook een werkplek geregeld waar Fred met zijn handicap kan werken.

Reacties

Kijkers zijn ontroerd door het verhaal van Fred. ‘Die man wil je toch knuffelen’, schrijft een kijker. Een ander: ‘Ik word hier ook emotioneel van, ik gun het jou en je vrouw zo Fred.’

Wat een rotafleveringen van #uitstelvanexecutie laatste tijd, zit iedere keer te janken 🙈 Blij voor Fred en Roos.. — Astrid (@Astrid13063758) 25 april 2022

Bron: RTL 4