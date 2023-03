Verliefde dochter (14) van de familie Jelies niet blij met emigratie naar Spanje

Dat vertelt vader Johan in het Groot in het nieuws-radioprogramma De lunchroom.

Kinderen van de familie Jelies over emigratie

Het trekt Johan en Janneke al jaren om hun biezen te pakken en richting het zuiden van Europa te trekken. De tranquilo levensstijl in Spanje spreekt Johan aan. Dat hij daar de ruimte krijgt om het rustig aan te doen en meer met zijn gezin te zijn, is mooi meegenomen.

Voor het zover is, is het wel fijn als de kinderen het ook zien zitten om zich ergens anders te vestigen. “De kinderen waren direct erg enthousiast”, aldus Johan. “De oudste (Jennie van 16, red.) is heel optimistisch. Ze zegt: ‘Het liefst ga ik morgen al.’”

Hun tweede kind, de 14-jarige Aida, staat niet direct te springen, omdat ze verkering heeft. Al draait ze uiteindelijk wel bij. “Ik zei: ‘Lieve schat, moeten we dan om die verkering met z’n allen thuisblijven?’ Dat hoeft niet, dat was ook niet nodig.”

Nieuw programma

Leuk nieuws voor de fans, want Johan bevestigt dat ze na het avontuur van Een huis vol benaderd zijn voor een nieuw programma. Of het er echt komt, moet nog blijken. Dat wil de bekende tv-vader niet bevestigen, omdat hij ‘er nog niet veel over mag zeggen’.

Lees het hele verhuisbericht hieronder terug.

Bron: De lunchroom