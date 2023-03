Vermeend slachtoffer Marco Borsato: 'Ik weet dat het wél waar is’

Het OM maakte vorige week dinsdag bekend dat Marco Borsato niet wordt vervolgd voor een aangifte die tegen heb is gedaan rondom het programma The Voice of Holland. Wel loopt er nog een onderzoek naar een aangifte van een 22-jarige vrouw die de zanger ervan beschuldigd dat hij haar ‘onzedelijk heeft betast’ toen ze nog minderjarig was. Marco heeft in deze zaak tegenaangifte gedaan voor smaad en laster.

Aangifte tegen Marco Borsato

Toen vorige week bekend werd dat een van de aangiftes komt te vervallen, reageerde radio-dj Ruud de Wild in zijn programma op dit nieuws. Hij vroeg zich hardop af hoe vervelend de situatie voor Marco is als de beschuldigen helemaal niet blijken te kloppen. Door deze reactie van De Wild werd het vermeende slachtoffer aangespoord om anoniem een verklaring te geven aan RTL Boulevard. Ze zegt: “Ruud zegt in zijn uitspraken niet alleen dat Marco misschien onschuldig is, maar daarmee óók dat het slachtoffer misschien liegt. En precies die twijfel maakt het voor heel veel slachtoffers zo moeilijk om aangifte te doen. Want wat nou als ik niet geloofd word? (...) “Als het niet waar zou zijn, zou dat inderdaad een groot onrecht zijn. Maar ik weet dat het wel waar is.”

Moeilijk om te vertellen

Ze vervolgt: “Ik weet uit persoonlijke ervaring hoe moeilijk het is om iemand te vertellen dat jou iets heel akeligs is overkomen. Je kampt met zoveel verschillende emoties. Pijn, verdriet en walging, maar ook schuldgevoel, want had ik het misschien kunnen voorkomen? Uitspraken zoals die van Ruud de Wild kunnen er volgens de vrouw voor zorgen dat anderen minder snel aangifte durven te doen. “Wat nou als men zegt dat het mijn eigen schuld is, wat nou als men vind dat ik me aanstel? De drempel om aangifte te doen is ontzettend hoog. En Ruud maakt met zijn uitspraken op de radio die drempel weer een beetje hoger.” De radio-dj zegt in een reactie tegen RTL Boulevard dat hij geen ‘victim shamer’ is. “Het enige wat ik heb gedaan is een vraag gesteld die begon met: stel je nou eens voor. Ik ben hier niet om Marco te verdedigen want het is niet aan mij hem voor de bus te gooien". aldus Ruud de Wild.

Zorgvuldig onderzoek

De vrouw benadrukt in het statement dat ze niet uit is op een schadevergoeding. “Er is geen sprake van wraak. Omstandigheden doen er niet toe. Er zijn dingen gebeurd die volgens onze wet niet mogen en daar moet een rechter uitspraak over doen. Het is voor beide partijen en hun dierbaren heel vervelend dat het allemaal zo lang moet duren. Maar het is ook goed dat er zo zorgvuldig onderzoek gedaan wordt.”

Bron: RTL Boulevard