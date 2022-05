De Stichting Music#MeToo heeft als doel om slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksueel misbruik en huiselijk geweld) een stem te geven. De stichting beloofde afgelopen week een onthullende video te delen met meer details over het The voice-schandaal en Johnny de Mol. “In deze video wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende personen: mevrouw Linda de Mol, de heer Johnny de Mol, mevrouw Shima Kaes, mevrouw Chantal Janzen, een spion uit Yvonne’s spionnenleger en een slachtoffer van (vermeend) seksueel misbruik”, kondigde de stichting aan.

Beschuldigingen Johnny de Mol

Eind april stopte Johnny de Mol als presentator van zijn dagelijkse talkshow HLF8 nadat er bij zijn advocaat een brief binnenkwam, waarin de stichting opheldering eist over een voorval dat zich enkele jaren geleden zou hebben voorgedaan. Het ging om een vrouw die stelt een paar jaar geleden door De Mol te zijn gedrogeerd met partydrug GHB en daarna in een hotel seksueel te zijn misbruikt.

Naakt in een hotelkamer

In de video komt deze vrouw volgens de stichting voor het eerst publiekelijk aan het woord, anoniem en door een actrice ingesproken. “Ik ben seksueel misbruikt door Johnny de Mol. Ik ontmoette hem op een feestje en hij trakteerde mij op een drankje. Vlak daarna voelde ik mij niet zo lekker worden, begon ik te wankelen en verloor ik mijn evenwicht. Hij ving mij op. Voor ik het wist werd ik wakker met hem op een bed. Naakt. Ik begreep er eigenlijk helemaal niks van, het ene moment was ik een drankje aan het drinken en het volgende moment lig ik naakt in een hotelkamer.”

Van Johnny de Mol naar de politie

“Op het moment dat ik weg wilde gaan, stormde hij op mij af en zei dat ik dat beter niet kon doen omdat ik gisteravond de weg kwijt was”, vervolgt ze. “Ik geloofde hem niet. Ik word nooit zo dronken na een drankje dat ik niet meer weet hoe ik ergens ben gekomen. Ik ben hiermee naar de politie gegaan en die zeiden dat er waarschijnlijk GHB in mijn drankje is gedaan en dat het de reden is dat ik een groot deel van de avond kwijt ben.”

De stichting zegt updates te blijven geven in deze zaken.

Bron: Stichting Music#MeToo, De Telegraaf