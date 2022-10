Verontwaardigde reacties op Televizier-gala: ‘Waarom wordt Henny Vrienten niet herdacht?’

Tijdens het jaarlijkse Gouden Televizier-Ring gala worden de belangrijkste Nederlandse publieksprijzen voor televisieprogramma’s uitgereikt. Het is een flinke happening en heel bekend Nederland is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Henny Vrienten vergeten

Tijdens dit gala is er ook altijd een in memoriam-moment om terug te denken aan bekende mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Donderdagavond klonken er al snel verontwaardigde reacties, want veel mensen missen een belangrijke naam in het rijtje: Henny Vrienten. De leadzanger van Doe maar overleed afgelopen april op 73-jarige leeftijd na een ziektebed.

Gênante fout

Cabaretier Richard Groenendijk laat op Instagram weten dat hij deze fout echt niet vindt kunnen. ‘Welja joh... Henny Vrienten vergeten bij het ‘In Memoriam’ van het Televizier-Ring gala. Heeft veel gecomponeerd voor o.a. Sesamstraat en Klokhuis als ik het wel heb. Ronduit gênant dit...’, schrijft hij.

Veel reacties

Richard krijgt veel reacties op zijn Instagram-post. ‘Ben het zo met je eens’, schrijft radio-dj Ruud de Wild. Anderen reageren met: ‘Afschuwelijk. Viel me ook meteen op. Dit kan écht niet’ of ‘Te triest voor woorden.’

Reactie van AvroTros

In een reactie aan het AD laat omroep AvroTros weten dat in het ‘In memoriam’ alleen presentatoren en acteurs worden herdacht. “Mensen vóór de schermen. Vandaar dat Henny Vrienten hier niet in voorkwam”, zegt een woordvoerster.

