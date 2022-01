Hij speelt de rol van jurist Lars.

Charly Luske in GTST

Het personage van Charly komt gelijk in een spannende situatie terecht. Bing is namelijk vreemdgegaan met de vriendin van Lars. Nina wil Lars daarvan op de hoogte brengen en lokt hem in de val. Hij denkt dat Nina een afspraak met hem maakt om juridische zaken te bespreken, maar ze wil het over hele andere zaken hebben.

Jurist Lars

Nina vertelt Lars dat zijn vriendin het met Bing doet. Vervolgens reageert Lars niet zoals de kijker misschien zou verwachten. Hij doet alsof hij schrikt, maar hij is helemaal niet in shock. Hij heeft namelijk een open relatie en wist allang dat zijn vriendin met Bing naar bed is geweest.

Wanneer te zien?

De entree van Lars aka Charly Luske in Meerdijk is volgende week in de hitsoap te zien en nu al op Videoland. Hoelang Charly in de serie zal spelen, dat is nog niet bekend.

Bron: Shownieuws