Verrassend: Patty Brard brengt carnavalsnummer uit

De voormalig Luv’-zangeres maakte haar eigen carnavalsnummer en werkte daarvoor samen met de crème de la crème van de feestmuziek: de schrijvers en producers van feestact de Snollebollekes.

In m’n panterpak

Patty's liedje heet In m’n panterpak. De Shownieuws-presentatrice kwam op het idee vanwege haar nieuwe collectie schoonmaakspullen en huispakken die vanaf komende week in de schappen van het Kruidvat ligt. “Dat valt samen met carnaval, hoe leuk is het om daar een nummer bij te maken?”, vertelt ze aan het ANP.

Het was een lange tijd onduidelijk of carnaval dit jaar door kon gaan. “We dachten, of het is echt carnaval en je doet een panterpakkie aan en oren erbij, of je kunt het thuis vieren in je onesie.” Gelukkig kan er dit jaar daadwerkelijk gefeest worden op het liedje van Patty. “Daar ben ik heel erg blij mee, ik denk dat we wel toe zijn aan een dansje.”

3 Uurkes Vurraf

Het nummer is ook te horen tijdens de traditionele carnavalsaftrap 3 Uurkes Vurraf, een programma van Omroep Brabant waarin wordt afgeteld naar carnaval. Daar treedt de televisiepersoonlijkheid op met de Brabantse stylist en realityster Roy Donders. Patty: “Ik weet heus wel dat ik geen Whitney Houston ben, maar ik heb wel heel veel plezier in optreden. Het houdt je jong.”

Bron: RTLBoulevard