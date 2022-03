Verrassende carrièreswitch voor Paul de Leeuw (met zijn zoon Kas)

Het kookboek Moeten, mogen & uitsloven komt deze week uit ter ere van de 60e verjaardag van de presentator.

Drie categorieën gerechten

De recepten in het boek zijn onderverdeeld in drie categorieën. ‘Moeten’ voor de snelle gerechten, ‘mogen’ voor wat meer uitgebreide maaltijden en ‘uitsloven’ voor als de thuiskoks echt alle tijd hebben.

Inclusief familieverhalen

In het boek deelt het duo niet alleen hun familierecepten, maar ook veel familieverhalen. Hoewel Paul en Kas beiden culinaire lekkerbekken zijn, zijn ze zelden samen in de keuken te vinden. Ieder heeft zijn eigen aanpak. Paul kookt op gevoel, terwijl Kas af en toe doorslaat in zijn precisie.

Hechtere band

Wel zijn vader en zoon door het koken voor dit kookboek dichter naar elkaar gegroeid. “Ik had nooit gedacht dat ik dit samen met mijn zoon zou doen”, zegt Paul de Leeuw, die in november te horen kreeg dat hij kankervrij was, tegen De Telegraaf. Op Instagram noemt hij het kookboek ‘het mooiste cadeau’.

Gezamenlijk eten

Eten was en is nog altijd erg belangrijk in het gezin van Paul en Kas. Ze eten altijd gezamenlijk, aan tafel, de tv is uit en de telefoons gaan in de fruitschaal. En het ontbijt op zondag was heilig. “Ik heb het van mijn familie”, vertelt Paul in de podcast Mangiare! “Mijn vader was zakenman en doordeweeks altijd weg. We aten op zondagavond altijd samen. En op zondagmorgen hadden we een uitgebreid ontbijt met croissants en eieren.”

