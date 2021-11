Verrassende nieuwe baan voor Amber Brantsen

Amber gaat aan de slag bij Viaplay die vanaf komend seizoen de Formule 1-races in Nederland gaat uitzenden.

Nieuw seizoen

“De sport waar ik van hou – en vele Nederlanders met mij – is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken”, zegt ze. “Samen met mijn Viaplay-collega’s in andere landen kunnen we bovendien meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit tevoren. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint.” Amber zal de studio-uitzendingen rondom de Formule 1-races gaan presenteren.

Ook op Instagram deelt ze het nieuws. “Overstappen naar Viaplay was een kans die ik niet kon laten lopen, ondanks dat ik het ontzettend naar m’n zin heb bij de NOS. Een overstap dus met een lach én een paar tranen”, schrijft ze bij een kiekje samen met haar zoontje Taylor.

Nieuwe uitdaging

De 32-jarige Brantsen kwam als stagiaire binnen bij de NOS. Later werd ze onder meer nieuwslezer op de radio en presentator van het NOS Radio 1 Journaal. In 2017 maakte ze de overstap naar de televisie. De afgelopen jaren maakte ze wel al de NOS Formule 1-podcast, dus de overstap is niet heel schokkend.

Aanstekelijk enthousiasme

De nieuwe zender is heel blij met haar komst. “Door haar journalistieke achtergrond en nieuwsgierigheid zal Amber de kijkers op de juiste manier weten te boeien en informeren”, zegt Marco Zwaneveld van Viaplay. “Ambers enthousiasme en passie voor de sport zijn aanstekelijk.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Amber Brantsen | NOS (@amberbrantsen) op 15 Nov 2021 om 4:01 PST

Bron: Viaplay, Instagram.