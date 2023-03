Verspreekt de mol zich nu in de één na laatste aflevering van ‘Wie is de mol?’

Een waarschuwing voor als je de laatste aflevering nog niet hebt gezien: dit artikel kan namelijk spoilers bevatten.

Finalisten

Vorige week werd al duidelijk dat Jurre dankzij een vrijstelling in de finale staat, maar welke twee kandidaten staan er naast hem? In de halve finale viel Soy tijdens de eliminatie als laatste af. Dat betekent dat Daniël en Ranomi de één na laatste test het beste hebben gemaakt.

Foutje

Als mol kan het lastig zijn jezelf niet verspreken, zelfs in de halve finale. De drie overgebleven Wie is de Mol?-kandidaten mochten bellen met de mol. Aangezien één van de finalisten de mol is, spreekt één van hun dus met zichzelf. En laat Jurre zich nu verspreken... Oeps!

Belangrijk telefoontje

Na het belletje van Ranomi en Daniël met de mol, nam Jurre als derde de telefoon op. “Over een week kom je achter mijn ware identiteit”, sprak de Mol met een vervormde stem . “Maar voordat het spel eindigt, krijg je na dit telefoontje nog een kans om met mij te spreken. Eén op één. Ten minste, als jij weet wie ik ben. Of praat ik tegen mezelf?”

Verdacht antwoord

Als Jurre gelijk daarna ophangt, is ‘ja’ het eerste woord dat over zijn lippen rolt. Opvallend, want zou Jurre zichzelf hiermee per ongeluk verraden? Veel kijkers vinden het erg verdacht en noemen dit een dikke hint van Jurre. ‘Alsof we niet genoeg hints hadden dat Jurre het is’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Zie je wel?’ Wat denk jij? Verklapt Jurre zich of zitten de kijkers gewoon in een tunnelvisie?

Finale ‘Wie is de mol?’

De finale van Wie is de mol? is zaterdag 11 maart om 20.30 uur te zien op NPO 1. Goed nieuws voor ‘WIDM’-fans: het verlossende antwoord is ook dit jaar weer in de bioscoop te zien.

Mijn Molvisie:

https://t.co/QJKpZ2fbfe #molvisie #widm #Jurre via @WieIsDeMol — Daphne Schippers (@Daphnes94) 4 maart 2023

"Of praat ik tegen mezelf." JA - Alsof we niet genoeg hints hadden dat Jurre het is. #widm — Daisy (@DCBoom) 4 maart 2023

Bron: Wie is de mol?, Twitter