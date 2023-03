Vervelend nieuws voor Sylvia uit ‘MAFS’: “Tumorachtige cellen gevonden”

Terwijl het seizoen van MAFS bezig is, vertellen oud-deelnemers in de online serie Married at First Sight: Een ErvaRING Rijker hoe het nu met ze gaat. Ook Sylvia sprak in januari uitgebreid over haar leven, de liefde en haar gezondheid. “Ik wil niet dat de longkanker mijn leven beheerst”, zei ze. Ook vertelde ze dat het al een tijd goed gaat. De realityster moet elke drie maanden een scan ondergaan om haar gezondheid te laten checken.

‘Tumorachtige cellen gevonden’

Maar vrijdag zegt Sylvia op Instagram dat het toch weer minder gaat. “Ik twijfelde of ik dit nieuws wel wilde delen. De afgelopen weken heb ik eigenlijk best wel in een vreselijke dip gezeten. Het is een hele periode goed gegaan, maar zijn er nu toch tumorachtige cellen gevonden.” Het is helaas even afwachten hoe het verdergaat met de gezondheid van Sylvia.

Huwelijk ontbonden

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat Sylvia voor het altaar stond met Freddy. Het huwelijk hield stand tot Sylvia de diagnose longkanker kreeg en ziek werd. Daarna heeft het stel het tv-huwelijk ontbonden.

“Nadat de camera’s weg waren, wilden we kijken of we een leuk stel konden worden”, vertelde Sylvia in Married at First Sight: Een ErvaRING Rijker. “Toen die ziekte ertussen kwam heb ik gezegd: ‘Jij hebt er niet voor getekend om met een zieke vrouw getrouwd te zijn’. Zo ontsla je eigenlijk iemand van zijn schuldgevoel.”

Carlo Boszhard gaat verhuizen naar een gigantische villa in Landsmeer. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt meer over de verhuizing, waaronder een opvallend detail betreffende Carlo’s verloofde Herald:

Bron: RTL Boulevard