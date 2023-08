Verzoeningsgebaar van Hans schiet bij Petri in het verkeerde keelgat

De arme Hans had zich de reünie van het programma heel anders voorgesteld. Na dagen vol spanning en gekibbel in de Franse bed & breakfast van Petri, met als dieptepunt het incident rondom de laurierboom, hoopte hij dat ze tijdens hun weerzien alles achter zich zouden laten. Maar toen presentator Art Rooijakkers Petri naar het voorval vroeg, wilde de B&B-eigenaresse daar niet op ingaan. Dat viel Hans vies tegen, vertelt hij aan het AD.

“Wat ik Petri vreselijk kwalijk neem, is dat ze bij reünie niet de kans heeft gegrepen om te zeggen: ik reageerde een beetje overdreven.”

Geknutseld laurierboompje

Hans had voorafgaand aan de reünie zelfs een troef uit de kast getrokken om de band met Petri te herstellen. Hij knutselde eigenhandig een laurierboompje voor haar in elkaar. “Voordat ik ’s morgens naar de studio vertrok, heb ik nog zitten fröbelen”, vertelt hij. “Ik had een potje met laurierblaadjes gekocht, daar heb ik wat eendjes bij gedaan. Op de voorkant had ik gezet: ‘product du Monclar’. Dat heb ik haar aangeboden, maar ze kon het absoluut niet waarderen. Later zag ik het cadeautje ergens verlaten op een tafel staan.”

Terugkijkend op het incident snapt Hans nog steeds niet waarom Petri zo uit haar slof schoot. Hij dacht haar met het snoeien van de boom juist een gunst te doen. “Maar in plaats van waardering begint ze met die hele riedel. Ik snapte er niks van. Zij houdt vol dat ik haar boom heb verprutst. Dat klopt niet. Hij is rond geknipt en ik heb het dode hout wat er tussen zat verwijderd. Bij de buurman had ik een ladder geleend. Die man kwam nog mee om dat ding vast te houden, zodat ik niet zou vallen.”

Eén leuk moment

Ondanks alle heisa hield Hans wel iets positiefs over aan het avontuur. Zo wordt hij overal op straat herkend, waar de ‘entertainer’, zoals hij zichzelf tijdens de reünie noemde, alleen maar van geniet. Dat het met Petri niet is gelukt, kan hem niet meer zo deren. “Eigenlijk heb ik maar één leuk moment met haar gehad. Dat was op de dag van de aankomst, toen we bij de openhaard een glas wijn dronken.”

Bron: AD