Vete tussen Frank en Rogier gaat door: Frank betaalt liever boete dan dat hij de hond deelt

Toen presentatieduo Frank Jansen en Rogier Smit een punt achter hun relatie zetten, werden de hondjes keurig verdeeld. Frank kreeg Coco en Rogier kreeg Brownie. Totdat Rogier hond Coco toch wel erg ging missen. Hij stapte naar de rechter.

Rechtszaak

De rechter gaf hem gelijk: er moest een omgangsregeling komen. Frank liet toen al weten dat hij not amused was: “Het is een vervelende afspraak, want het is tijdelijk. Het geldt tot de scheiding is uitgesproken, en dat zal binnenkort gebeuren. Hij moet wel snel handelen, wil hij de hond zien. Bovendien ga ik binnenkort naar Frankrijk en dan is de hond hier niet.”

Boete

Veel flexibiliteit hoefde Rogier dus niet van Frank te verwachten. En nu blijkt zelfs dat Frank helemaal niet gaat meewerken. In het blad Weekend meldt hij dat de rechter heeft besloten dat Rogier hond Coco twee keer per week moet kunnen zien. Voor iedere keer dat Frank dit tegenhoudt, moet hij een boete van 100 euro betalen.

Frank houdt zijn poot stijf

Die boete betaalt hij liever, dan dat hij het beestje aan Rogier meegeeft: “Nou ja, in dit verhaal krijg ik al rekeningen van duizenden euro’s van advocaten en rechtszaken, dan interesseert die honderd euro per keer me niet. Dus ik denk dat ik die boete pak en dat laat zitten. Daar loop ik niet op leeg, ik draai mijn hand er niet voor om.” Wij durven te voorspellen dat Rogier het hier niet bij laat zitten.

Rogier Smit: “Ik was in tranen door verlies ‘Paleis voor een prikkie’”

Bron: RTL Boulevard.