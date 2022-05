Victoria-Jane Verstappen: “Ik wil de positieve kanten van jong ouderschap laten zien”

Dat vertelt Victoria in het weekblad Vriendin.

Zwanger op twintigste

Victoria leerde op haar negentiende haar vriend Tom Heuts kennen. De twee wisten al snel dat ze jong kinderen wilden. “Op een gegeven moment dachten we: we hebben veel van de wereld gezien en zijn er wel klaar voor”, vertelt Victoria. “Toen lukte het ook nog heel snel. Op mijn twintigste raakte ik zwanger en ik beviel toen ik 21 was.”

Jonge moeder

Victoria kent de voordelen van jong ouderschap. Haar moeder Sophie was 22 jaar oud toen ze Max kreeg. “Ik weet dus uit ervaring dat het superleuk is om een jonge moeder te hebben”, vertelt ze. “Mijn moeder en ik zijn hartstikke goed bevriend. En omdat het leeftijdsverschil zo klein is, hebben we veel dezelfde interesses.”

Vooroordelen

Via social media wil Victoria andere jonge moeders inspireren. Ze merkt dat vrouwen die op jonge leeftijd een kind krijgen, vaak te maken krijgen met vooroordelen. “’Was het wel gepland?’ vragen mensen dan. Ik wil de positieve kanten van jong ouderschap laten zien”, zegt Victoria. “Zo verliepen de herstelperiodes na mijn bevallingen snel en onderneem ik veel met de kinderen. En als ze straks ouder zijn, ben ik nog hartstikke jong.”

Bron: Vriendin