Victoria Koblenko (42) kwam vervroegd in de overgang: ‘Schreef mijn klachten aan long covid toe’

Victoria heeft net twee weken vasten achter de rug en dat heeft haar enorm geholpen, zo schrijft ze. Ze kampte namelijk met een boel lichamelijke klachten.

Victoria Koblenko over vroege overgang

‘Nadat ik heel lang in de ontkenning zat van m’n te vroege overgang, kon ik de symptomen niet meer ontkennen het afgelopen jaar. Wat ik eerst aan long covid-klachten toeschreef, waren gewoon keiharde overgangsklachten. Vergeetachtig, moodswings, neerslachtig, hormonale schommelingen, onrustig slapen’, schrijft Victoria op Instagram.

Opvliegers

De nachten waren pittig: ‘Drie koelpacks onder m’n kussen waren slechts genoeg voor een halve nacht om de opvliegers op te vangen.’ Ze probeerde hormoontherapie, maar dat bleek het niet te zijn voor haar.

Vasten

Wat haar naar eigen zeggen wél helpt, is vasten. In haar post beschrijft Victoria iets wat lijkt op long term fasting, wat je niet zoals intermittent fasting op eigen houtje, maar onder begeleiding doet. Victoria: ‘Na dag 7 werd ik zo helder en scherp in m’n hoofd dat ik op ging stijgen. Ik had me mentaal voorbereid op een van de pittigste uitdagingen van m’n leven, maar m’n lichaam ging moeiteloos, glansrijk door dit regenererende proces.’ Wat wel lastig was, was het opnieuw beginnen met (meer) eten. Dat bleek moeilijker dan gedacht: ‘Na elke maaltijd even liggen. Zo intens moe. Iets wat ik had verwacht tijdens vasten, maar niet tijdens eten.’

Reacties van andere vrouwen

Nu ze terugkijkt op haar vastperiode, is ze tevreden met wat het haar heeft gebracht. ‘De resetknop is gevonden. Update is geïnstalleerd. Het voelt alsof iemand met een bezem alle uithoekjes van m’n systeem heeft schoongeveegd en er slingers heeft opgehangen.’ Ze hoopt dat veel vrouwen haar post zien en wat hebben aan haar informatie. Inmiddels hebben er al veel vrouwen gereageerd die haar overgangsklachten herkennen. Sommigen laten weten dat vasten ook voor hen heeft gewerkt, anderen uiten hun nieuwsgierigheid en weer anderen zijn sceptisch.

