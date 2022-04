“Nou nou nou. De moedermaffia is terug van weggeweest hoor”, begint Victoria.

Victoria Koblenko vs de moedermaffia

Kiy, het 5-jarige zoontje van Victoria Koblenko, had van het weekend koorts. Toen zij daarover een story plaatste op Instagram met de boodschap dat ze hem geen paracetamol gaf om het op te lossen, kreeg ze het flink voor haar kiezen. De actrice en presentatrice ontving talloze berichten van moeders die het niet vonden kunnen dat ze haar zoontje niet wilde helpen. In een nieuwe post op Instagram bijt ze van zich af. “Een onschuldige story over dat Kiy koorts had en dat we liever geen paracetamol gebruiken liet de gemoederen in [mijn] dm (direct message, red.) hoger dan de koorts oplopen.”

Geen paracetamol voor Kiy

Sarcastisch voegt Victoria toe: “Wat zielig voor kleine Kiy dat z’n boze stiefmoeder hem geen verlichting gunde. Zooo onmenselijk.” Daarna legt ze uit: “Kiy’s moeder leert Kiy dat koorts een reden heeft en dat z’n lichaam sterk genoeg is om dat zelf op te lossen. Je mag best even voelen dat je niet fit bent, zodat je snapt hoe je lichaam werkt en hoe verfijnd dat mechanisme is, wat je niet direct hoeft te blussen met allerlei chemische troep.”

Uitzonderingen

Ze stelt haar volgers nog wel een beetje gerust: “Begrijp me niet verkeerd, bij pijn of bij 40 graden aanhoudende koorts grijp ik er ook naar, maar tot die tijd begin ik met azijn, aardappelschijfjes of citroenen in de sokken”, grapt ze op het eind. “En gelukkig vele moeders met mij.”

Wat is koorts?

Bij een lichaamstemperatuur tussen 37,5 en 38 °C spreken we van verhoging, bij 38 °C en hoger heb je echt koorts. En hoewel we het allemaal vervelend vinden om koorts te hebben en je je vaak ellendig voelt, heeft Victoria gelijk: je kunt het toch echt beter uitzweten. In dit artikel lees je waarom.

Heeft de griep jou te pakken? Daar wil je zo snel mogelijk vanaf zijn. Dokter Rutger vertelt hoelang het meestal duurt en wanneer je het best even de huisarts kunt bellen:

Bron: Instagram