Victoria Koblenko over Zelensky’s toespraak: “Ik voelde die pijn in mijn onderbuik”

De oorlog in Oekraïne raakt Victoria Koblenko persoonlijk: de actrice heeft een Oekraïense afkomst. Ze volgt de oorlogsontwikkelingen dan ook op de voet en wilde graag aanwezig zijn bij de toespraak van president Zelensky. Dat mocht: ze werd uitgenodigd en deed na afloop haar verhaal aan tijdschrift LINDA.

Victoria Koblenko bij toespraak Zelensky

Op donderdag 4 mei gaf de Oekraïense president een toespraak, genaamd Geen vrede zonder gerechtigheid. Dat deed hij voor genodigde politici, maar ook Victoria Koblenko was aanwezig. Aan LINDA. vertelt ze er het volgende over: “Ik ging ernaartoe met de gedachte dat het leuk zou zijn om er een keer live bij aanwezig te zijn. Ik had niet verwacht dat ik zo overweldigd zou raken door zijn energie. Alsof ik op een begrafenis was. Ik voelde de energie zakken in de zaal en ik voelde die pijn in mijn onderbuik.”

Overweldigend

Voor Koblenko was het een speciaal moment om de president te zien en horen praten. Samen met man Evgeniy Levchenko, die ook Oekraïense roots heeft, bekijkt ze veel van zijn toespraken op televisie. In het echt kwamen de emoties nóg beter over. “We hebben zoveel toespraken van hem op televisie gezien, ik had niet verwacht dat de toegevoegde waarde van hem in het echt zien zo overweldigend voor me zou zijn. Ik was erop voorbereid dat het wederom een goeie toespraak zou zijn, maar niet dat hij ’m in het Engels zou doen. Daar heb ik veel respect voor, we zijn het niet gewend dat staatshoofden uit het oosten dat doen en kunnen”, aldus de actrice. Ook vertelt ze dat ze de vermoeidheid in Zelensky’s ogen kon zien. “Dat zie je op tv niet.”

De toespraak van Zelensky kun je hier terugkijken.

Victoria Koblenko zet zit sinds de oorlog in Oekraïne regelmatig in voor slachtoffers, en ook koningin Máxima draagt een steentje bij:

