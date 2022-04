Viggo Waas (60) schrijft een boek over zijn herseninfarct: “Ik hield het bewust stil”

De acteur en cabaretier is voor 95% hersteld van zijn herseninfarct. Viggo is ontzettend dankbaar dat hij dit kan navertellen en dat hij op Tweede Paasdag 60 kaarsjes mocht uitblazen.

Viggo Waas schrijft een boek

Viggo besloot een boek te schrijven over zijn heftige jaar: “Ik heb de boel het afgelopen jaar bewust stilgehouden, omdat ik er pas echt dieper over ga praten als ik er zelf klaar voor ben. En dus ook in het boek. Ik hoop dat anderen daar iets aan kunnen hebben.”

Zestigste verjaardag

“Ik ben er nog en vier het leven nóg meer!”, laat hij weten aan de Telegraaf. Hij vierde zijn verjaardag dan ook extra groots: “Ik vier het om de tien jaar, alles daar tussenin geloof ik wel. Dat is gewoon een kwestie van doorleven. Ik heb geen problemen met mijn leeftijd en vind het juist wel een mijlpaal. Nu nog meer, na alles wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt.”

Laatste procenten

“Voor hetzelfde geld was ik er nu niet meer geweest en had ik helemaal niets te vieren. Daarvan ben ik me terdege bewust. Qua revalidatie, na dat herseninfarct, zit ik op ongeveer 95 procent. Die laatste paar procenten zijn een beetje moeilijk te vangen en te verbeteren. Daarvoor moet je echt de tijd z’n werk laten doen. Zo vind ik zelf dat ik nog een beetje een probleem heb met praten, maar ik kan daar gelukkig goed mee omgaan”, aldus Viggo.

Het theater in

Hij geniet weer volop van het leven: “Voetballen, plezier maken met vrienden, vooral even geen meningen hebben en weer lekker optreden in het theater. Ik hoef niet meer zoveel met m’n gezicht op televisie, maar daar geniet ik nog wel van. Nu in het toneelstuk Festen en volgend jaar in een andere productie, samen met Peter Heerschop.”

In de Libelle TV-serie ‘Viggo doet vrouwendingen’ deed Viggo waar veel vrouwen van dromen: een trouwjurk uitzoeken:

Bron: Telegraaf