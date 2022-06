Samen met goede vriend Peter Heerschop schoof Viggo aan bij Humberto Tan. In het gesprek blikten ze ook terug op afgelopen december, toen Viggo en Peter te gast waren bij Radio 538.

Herseninfarct Viggo Waas

Daar las Peter een brief van Viggo voor over de dag van het herseninfarct. Inmiddels is Viggo volledig hersteld, maar toen kon hij de brief nog niet zelf voorlezen. ‘Ik denk dat ik doodga. Misschien ben ik al dood. Er is iets ergs, ik denk iets met mijn hersenen’, stond er onder meer in de brief over Viggo’s gedachten op het angstige moment. En maandagavond vertelde hij het publiekelijk dus grotendeels zélf hoe het voelde. “Ik was volledig bij, maar kon niks zeggen.”

Ik ga vechten

“Mijn grootste paniekmoment was toen ik aan het stuiteren was en dat ik mijn lichaam niet kon stoppen”, aldus Viggo. “Dus dat ik geen controle had over mijn lichaam. Daarna werd ik rustig en dacht ik: ik kan doodgaan. Ik heb genoeg gedaan, ik heb genoeg beleefd, ik heb genoeg bereikt. De dood hoort bij het leven, dacht ik echt. Maar toen dacht ik: ik heb nog twee kinderen, ik heb nog een vriendin, ik heb nog vrienden, ik wil nog met Peter iets maken. Ik ga vechten. Toen ben ik in de ruststand gegaan, rustig gaan liggen.”

Pech en geluk

Door het snelle handelen van zorgverleners heeft Viggo zijn herseninfarct overleefd. Peter vertelt dat artsen zeiden rekening te houden met het allerslechtste. Maar: “De ambulance was er binnen twee minuten, de diagnose werd meteen goed gesteld en de operatie die Viggo heeft gehad, kan pas sinds vijf jaar worden uitgevoerd”, aldus Peter. “Ik heb pech gehad, maar ik heb daarna alleen maar geluk gehad”, vult Viggo aan.

Zwaar herstel

De periode na de operatie was zwaar voor de 60-jarige cabaretier. Hij kon moeilijk praten, verloor het gevoel in zijn rechterzijde en was bang dat hij in een rolstoel terecht zou komen. “Ik herkende mijn eigen stem niet meer, het was alsof ik een andere man was. (...) Ik dacht: ik maak er een einde aan. Maar ik kon er geen einde aan maken, want ik kon niks doen”, vertelt Viggo openhartig. Toch wist hij vrij snel te herstellen en staat hij aankomend jaar weer met Peter op de planken met zijn nieuwe voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren.

Andere man

De herseninfarct heeft Viggo enorm veranderd. “Ik maak me niet zo druk meer om kleine dingen waar anderen zich wel druk om maken. Dat kan niet meer”, aldus Viggo. “Ik zit weleens op de wc, daar hangen foto’s van mij van toen ik jong was, van voor het infarct. Dan denk ik: dat is een andere man, echt een andere man. Of m’n familie dat ook denkt? Ze vinden me wat zachter geworden.”

Diep respect

Twitter laat weten dat ze onder de indruk zijn van Viggo en Peter. ‘Mooi om Viggo Waas te zien bij Humberto en hem als lotgenoot met hetzelfde herseninfarct te horen spreken. Diep respect en een geweldige vriendschap met Peter Heerschop’, klinkt het onder meer.

Je kunt het interview met Viggo Waas in Humberto hier terugkijken.

