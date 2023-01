Vijftigste verjaardag brengt grote angst met zich mee voor Ferri Somogyi

Ferri legt uit dat hij voor zijn verjaardag grootse plannen heeft: “Ik ga een leuke ruimte huren en vier mijn verjaardag met alleen familie en vrienden die ik goed ken. Want ja, je moet het leven wel vieren. Daar kan ik over meepraten.” Hiermee doelt hij op het feit dat hij in 2003 zijn vijf jaar oudere broer Sandor is verloren. Hij overleed op 35-jarige leeftijd aan een hartinfarct.

Vader en moeder verloren

Hartproblemen zitten bij Ferri in de familie, want ook zijn vader overleed aan de gevolgen van hartfalen, net als zijn moeder Jonna, met wie hij geen contact meer had. De enige met wie hij nu nog contact heeft, is zijn stiefmoeder Margriet.

“Mijn kinderen mogen mij niet verliezen”

Ferri is zich er maar al te zeer van bewust dat hij meer kans loopt op een hartprobleem en laat zich daarom regelmatig controleren. “Dat is belangrijk. Bloed controleren is vaste prik voor mij en op z’n tijd een ECG. Een cardioloog meet dan alles bij mij door. Ik vind dat ik dat aan mijn gezin verplicht ben, zeker met mijn familiegeschiedenis. Mijn kinderen mogen mij niet verliezen.”

