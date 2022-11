Vivienne van den Assem is bevallen: “Ik ben superblij”

Tegenover RTL Boulevard vertelt Vivienne dat ze een dochtertje hebben gekregen genaamd Anouk Ellis Ina van Terphoven.

Hij is zo trots”

Vivienne kan haar geluk niet op. “Ze doet het hartstikke goed”, zo vertelt ze vol trots. “Ik ben superblij dat ze er is en ze doet alles wat je mag verwachten van een kleine baby van één week.” Ook Guus, het 3-jarige zoontje van Vivienne en Arne is ontzettend blij met zijn kleine zusje: “Hij is zo trots, hij kon niet wachten. Het is heel schattig.”

Bekendmaking zwangerschap

Vivienne maakte in mei van dit jaar bekend zwanger te zijn. Ze deed dit in de live-uitzending van RTL Boulevard. “Ik had het nieuws eigenlijk bekend willen maken met een foto en een grote bloemenzee achter me, of in een roze jas met de buik bloot in de sneeuw”, zo vertelde ze destijds. “Maar ja, het begint nu lekker weer te worden. En die foto’s zijn al gemaakt.”

Op financieel gebied gaat het bij Vivienne goed. Onlangs kocht ze een huis in haar eigen straat:

Bron: RTL Boulevard