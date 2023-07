Voetballer Davy Klaassen gaat trouwen met zijn vriendin Laura Benschop

Laura laat op Instagram twee foto’s zien met als onderschrift ‘Forever’. “Verlovingsring!!! Wees alsjeblieft discreet”, staat op een gele Post-It op de eerste foto. Op de tweede foto omhelzen Davy en Laura elkaar.

De twee krijgen onder de post veel felicitaties. Van onder onderen Davy’s medespelers bij Ajax, maar ook van misdaadverslaggever John van den Heuvel. “Zelfs een PSV’er wordt blij van dit bericht, gefeliciteerd Laura en Davy “, schrijft John.

Vonk sprong later echt over

De Ajax-speler en Laura zijn nu zeven jaar samen, maar kennen elkaar al veel langer. Ze zaten op dezelfde middelbare school. Daar hadden ze al eens iets met elkaar, maar dat was toen nog niet zo serieus, vertelde Laura twee jaar geleden in Linda. Pas later sloeg de vonk echt over.

Allebei talentvol

Laura werkt momenteel als model, maar is veelzijdig. Ze is afgestudeerd als criminoloog en deed ook een opleiding voor haarstylist. Ook Davy blijkt meer talenten te hebben dan voetbal. Onlangs bleek dat hij ook niet onverdienstelijk piano speelt.

Bron: Instagram/ANP