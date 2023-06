Voetbalster Shanice van de Sanden verwacht een kindje samen met haar vriendin

“We kunnen niet wachten om je te ontmoeten, mijn kleine bébé, we houden al zoveel van je”, schrijft de Oranjeleeuwin bij twee prachtige kiekjes waarop de zwangere buik van Tatjana te zien is.

Grote liefde van Shanice van de Sanden

Shanice en Tatjana maakten in maart 2020 via Instagram beken dat ze een relatie hebben. Sindsdien delen ze op social media af en toe wat foto’s samen. Het is (nog) niet bekend waar de twee elkaar van kennen.

WK vrouwenvoetbal

Shanice voetbalt in Engeland bij Liverpool, maar de aanvaller bereidt zich momenteel voor op het WK 2023. Of ze ook daadwerkelijk in de definitieve selectie zit, wordt binnenkort bekendgemaakt door bondscoach Andries Jonker. De kans is wel groot, aangezien ze al sinds 2008 voor Oranje speelt en in 2017 samen met het team Europees kampioen werd.

Het WK vrouwenvoetbal vindt dit jaar plaats van 20 juli tot en met 20 augustus in Nieuw-Zeeland en Australië.

