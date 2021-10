Voor dít enorme bedrag hebben de Meilandjes hun huis verkocht

Het huis is verkocht voor maar liefst 2.850.000 euro. De woning bekijk je hier.

Winst

Martien en Erica kochten de woning begin dit jaar voor 2.695.000 euro. Dit betekent dat ze 155.000 euro winst hebben gemaakt. Een behoorlijk bedrag! Het huis kocht de familie Meiland destijds van de drummer van Kensington, maar ze bleken na een tijdje toch niet op hun plek te zitten. Martien kondigde daarom op zijn zestigste verjaardag aan dat hij het weer te koop wilde zetten.

Pottenkijkers

Erica en Martien hadden in hun nieuwe huis dagelijks last van pottenkijkers. “Dit huis is gewoon te druk. Elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan”, vertelde Martien.

Bedenktijd

Erica bevestigt aan RTL Boulevard dat het huis is verkocht, maar dat er nog wel drie dagen bedenktijd is.

Dit huis kochten Maxime Meiland en haar vriend:

Bron: RTLBoulevard