Voormalig ‘GTST’-acteur Louis Talpe voor de tweede keer vader geworden

De Vlaamse acteur laat weten dat zijn zoontje vrijdag is geboren.

Tweede zoontje voor Louis Talpe

Het jongetje heeft de bijzondere naam Phoenix gekregen. Het eerste zoontje van het stel heet Lion, hij werd in juli 2020 geboren en is nu een trotse grote broer.

Bekendmaking op Instagram

Op Instagram schrijft Louis in het Engels: “Net zoals de storm kwam, ongeduldig, krachtig en op volle snelheid. Je moeder is een superheld en we zijn zo gezegend dat we jou in onze armen mogen houden.” De felicitaties stromen binnen.

Louis Talpe

Je kunt Louis kennen van Goede tijden, slechte tijden, waar hij in maart 2012 zijn opwachting maakte als Mike Brandt. Daarnaast speelde hij in Verliefd op Ibiza en was hij Toby in de kinderserie Mega Mindy.

Bron: Instagram