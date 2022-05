Voormalig ‘GTST’-acteur Oscar Aerts is voor de derde keer vader geworden

Het is een jongetje en hij heeft de mooie naam Fedja gekregen.

Oscar Aerts opnieuw vader geworden

De kleine Fedja is op 2 mei 2022 geboren. De acteur plaatst een mooie zwart-wit foto van zijn drie kids én een foto van zijn geliefde Jessica met hun drie kinderen in bed.

Het is het derde zoontje voor Oscar en Jessica, ze hebben al twee jongetjes: Eli Benja (5) en Seth (2). Het stel wist van te voren al op welke dag Fedja geboren zou worden.

Geplande keizersnede

Eind april vertelde Oscar aan Story: “We weten al precies op welke dag, omdat het een geplande keizersnede wordt. Dat is zo omdat onze andere twee jongens ook op die manier ter wereld zijn gekomen, dan moet je het de derde keer ook zo doen.”

Geen meisje

Ze wisten ook al dat het een jongetje zou worden, en dat was best een verrassing: “Jessica en ik hadden echt het idee dat het dit keer een meisje was. Eerlijk gezegd hadden we daar ook een beetje op gehoopt. Het leek ons heel leuk om dat ook eens mee te maken en om te zien hoe de jongens op een meisje zouden reageren. We hadden zelfs al een heel leuke naam bedacht.” Maar nu zijn ze natuurlijk in de wolken met hun derde zoon.

Oscar Aerts

Je kunt Oscar kennen van zijn rol in Goede tijden, slechte tijden. Van 2013 tot 2015 speelde hij Vincent Muller. Daarnaast zat hij in series als Moordvrouw, Van God los en Dokter Tinus. Ook speelde hij in films als Mannenharten, Soof 2, Meskina en de nieuwe film Costa!!. In 2015 deed hij mee aan Expeditie Robinson.

Oscar Aerts heeft behoorlijk wat last gehad van ernstige gezondheidsproblemen. Daarvoor moest hij een aantal keren onder het mes:

Bron: Instagram