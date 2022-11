Voormalig-Jakhals Matthijs Kleyn over ‘DWDD’: “Ik werd krijsend uitgescholden”

Zo vertelt oud-Jakhals Matthijs Kleyn dat hij doodsbang was toen hij voor het programma werkte. Hij klapt uit de school bij RTL Boulevard.

Matthijs Kleyn over ‘DWDD’

“De ervaringen die ik bij het programma heb opgedaan, zijn al tien jaar oud. Ik heb ze onbewust een plek gegeven toen ik na mijn tijd als Jakhals ben verdergegaan met andere dingen. Het lezen van het artikel wierp me gister terug in de tijd. Ik voelde de sfeer weer, de spanningen, de angst om iets verkeerds te zeggen of iets te maken wat voor woede zou zorgen”, zo begint hij zijn verhaal.

Dieuwke Wynia

Zijn nare ervaringen hebben vooral te maken met één persoon: hoofdredacteur Dieuwke Wynia. Hij vertelt: “In ochtendvergaderingen kon ze enorm uitvallen. Dan begon ze tegen jonge redacteuren te krijsen als er een onderwerp werd voorgesteld dat al in een ander programma behandeld was. Ze sloeg met haar hand op tafel en smeet met deuren. De eerste keer dat dat gebeurde, schoot ik in de lach. Ik dacht dat het een grap was, maar de redactie bleek doodsbang voor haar te zijn. Ik werd dat ook.”

Krijsend uitgescholden

Hij vertelt over verschillende incidenten met Wynia. Het dieptepunt was voor hem toen hij een filmpje over Ramses Shaffy maakte, dat vlak voor de uitzending geschrapt werd. “Ik ging naar de studio om Dieuwke ervan te overtuigen het toch uit te zenden, omdat het echt heel mooi was. Ten overstaan van iedereen schold ze me krijsend uit. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om haar tegen te spreken. Ik schrok en viel stil.”

Tóch uitgezonden

Uiteindelijk werd het desbetreffende filmpje de volgende dag toch uitgezonden: “Ik kreeg complimenten van Matthijs en het filmpje ging viral. Dieuwke’s korte reactie was echter dat ze de volgende keer op precies dezelfde manier zou reageren. Het zorgde ervoor dat je nooit van je succes kon genieten.”

Ontslag

Kleyn vertelt ook over zijn uiteindelijke ontslag bij het programma. Voor de oud-Jakhals kwam dat onverwachts, hij dacht met Wynia zijn nieuwe contract te gaan bespreken, maar dat liep anders.

“Tijdens het lezen van het artikel gisteren herinnerde ik me weer dat ik tien minuten op haar kantoor heb zitten huilen. Ik had nooit eerder gehuild op m’n werk. Toen ik thuiskwam met m’n spullen, zag ik op Facebook dat ze me al had ontvriend. Het voelde alsof ik was uitgewist.”

Bron: RTL Boulevard