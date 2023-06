Voormalig sportpresentator Jan Stekelenburg (81) is overleden

Volgens de NOS was hij al enige tijd ziek.

Stekelenburg begon zijn carrière in 1968 bij de NOS en werkte uiteindelijk tot vorig jaar voor het populaire programma Studio sport. Ook was hij van 2004 tot en met 2014 elk jaar de vaste eindredacteur van het programma De avondetappe tijdens de Tour de France.

Een familie vol sportliefhebbers

De sportpresentator laat drie zoons achter: Maarten (46), Jeroen (44) en Milan (30). Sport zit bij de familie Stekelenburg duidelijk in de genen, want alle drie de mannen werken momenteel in de sportsector. Zo is Maarten al jaren voetbaltrainer. Tot twee jaar geleden was hij zelfs assistent van de toenmalige bondscoach Frank de Boer. Jeroen werkt momenteel bij Studio sport en de jongste van het stel is al een tijdje werkzaam bij sportzender ESPN.

Hoogtepunten van Jan Stekelenburg

Jan Stekelenburg heeft véél meegemaakt in zijn carrière. Hoogtepunten waren onder meer de Olympische Spelen in Mexico-Stad in 1968 (het eerste grote evenement in zijn tijd bij Studio sport), de Elfstedentocht in 1985 en zijn reizen door Frankrijk tijdens de Tour de France. Maar op nummer één stond toch zijn werk als commentator bij de olympische titel van de Nederlandse volleyballers in Atlanta in 1996. Dit noemde hij zelf het hoogtepunt van zijn loopbaan in de sport.

Bron: NOS