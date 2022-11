Voormalige Jakhalzen Frank en Erik vertellen bij ‘Beau’ over impact ‘DWDD’-artikel

Het artikel van de Volkskrant sloeg in als een bom bij de twee heren.

Competitieve cultuur

Erik zegt bij Beau dat hij de harde cultuur herkent en geeft toe dat hij in die tijd vooral bezig was met zichzelf. “Ik merkte wel dat door die tamelijk competitieve cultuur die daar was, dat ik daar ook wel beter van werd. Maar als ik nu die stukken lees in de krant…”

Schreeuwend tegenover eindredacteur

Frank noemt de misstanden rondom het programma ‘afgrijselijk’ en ‘een klap’. De voormalig jakhals heeft op dit moment veel contact met oud-redacteuren. Hoewel Matthijs van Nieuwkerk niet tegen Frank is uitgevallen, merkte hij veel van de harde werkcultuur op de redactie. “Ik heb vaak schreeuwend tegenover de eindredacteur gestaan, omdat ik het er zo niet mee eens was om op die manier te werken. Ik geloofde gewoon niet dat dat de methode was om mensen te motiveren”, legt hij uit.

Andere regels

Erik denkt dat hem veel leed bespaard bleef omdat hij op televisie verscheen. “Wij waren ook in beeld, hè. Daar gelden toch een beetje andere regels voor. Dat heeft mij ook wel de ogen geopend. Sommige oud-collega’s zeggen: ‘Ja Erik, tegen jou werd niet geschreeuwd, hè. Tegen mij wel.’”

Meewerken aan onafhankelijke onderzoek

Zowel Erik als Frank geven aan dat ze willen meewerken aan het onafhankelijke onderzoek van NPO als ze daarvoor worden gevraagd. Wel is Erik kritisch over de rol van BNNVARA daarin. “Ik ben een oude VARA-jongen. VARA is toch een omroep die vroeger zei van: ‘We zetten ons in voor mensen die dat nodig hebben, die het nu zelf niet kunnen.’ Dat je onverschillig was voor je eigen werknemers, is een hard gelag”, zegt hij tot slot.

Bron: RTL4