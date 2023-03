Voorproefje: met dit liedje gaat Nederland naar het Eurovisie Songfestival

Het liedje waarmee Nederland meedoet aan het Songfestival heet Burning daylight.

Preview van Songfestival-liedje onthuld

Naast de titel van het liedje geeft de omroep ons nog niet heel veel. In de video die ze op Instagram delen, horen we slechts een klein stukje instrumentale muziek en zien we de eerste beelden van de videoclip. Daar moeten we het voorlopig mee doen.

Morgen komt het hele lied

Toch hoeven we niet lang te wachten op het lied. Dat wordt namelijk morgen -woensdag 1 maart- om 19:15 uur uitgezonden op NPO 1 en op het Youtubekanaal van het Eurovisie Songfestival. Op 9 mei zullen Mia en Dion het lied tijdens de eerste halve finale performen. Daarna wordt het duimen of Nederland door mag naar de grote finale op 13 mei.

Thema van het lied

Eerder vertelden Mia en Dion al iets over het thema van het lied: “Wat maakt ons menselijk? We weten allemaal dat het leven zwaar kan zijn. Het kan onmogelijk, leeg en alleen voelen. Maar we zijn niet alleen. We zijn meer hetzelfde dan dat we verschillen”, aldus het duo.

Reacties

Ondanks dat we nu nog niet veel kunnen horen, hebben Songfestival-fans al best wat te zeggen over de preview. ‘Weeïge ballad incoming?! Nederland is een van de leading krachten op het gebied van dance muziek. En we doen er nooit iets mee’, schrijft een kritische Instagrammer. Anderen zijn positiever: ‘Ik heb het gevoel dat dit een lied is voor de top 5’, wordt er geschreven. Net als: ‘Wat kijk ik hiernaar uit, dit is nu al heel mooi!’

