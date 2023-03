Vriendin van Jan Dulles heeft een ontroerende boodschap voor zoontje James: "Sleurde ons door de donkerste periode van ons leven”

Het koppel beleefde in 2020 de grootste angst van iedere ouder: hun drie maanden oude dochtertje Donna overleed onverwachts aan een scheurtje in haar middenrif. Bijna een jaar later verwelkomden Jan en Caroline weer geluk met de geboorte van hun tweede dochter Lina, maar dat wilde niet zeggen dat de rouwverwerking erop zat voor de twee.

Ergste jaar uit leven

De 3JS-zanger noemde de eerste jaren na het verlies van Donna de “ergste uit zijn leven”. Caroline en Jan zetten alles op alles om samen een weg te vinden met het trauma dat volgens de zanger “nooit meer weggaat” en zochten professionele hulp. Caroline kampte met heftige nachtmerries. “Sinds we in therapie zijn, komen de dromen minder vaak”, vertelde Jan destijds aan Story. “Het gaat met ups and downs, weet ik nu. We spreken uit hoe we ons voelen, zijn emotioneler geworden”, aldus de zanger.

Grote vriend en redder

In deze donkere periode was er een grote steun voor het koppel en dat is hun zoontje James. Op Instagram deelt Caroline een emotioneel bericht waarin ze laat weten hoe trots ze is op haar kleine man. “Mijn grote vriend… mijn ventje… die ooit op een dag gaat beseffen dat hij ons door de donkerste periode van ons leven heeft gesleurd. Onze redder”, schrijft ze bij een foto van een vrolijke James.

Momenteel viert jaar het vijftienjarige jubileum van de 3JS met een theatertour. Hier spelen ze het nummer Vreemde leegte, dat de band schreef na het overlijden van Donna.

Bron: RTL Boulevard