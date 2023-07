Vriendinnen Claudia en Anne samen op weg naar Walter in ‘B&B vol liefde’: “Je bestelt er één en krijgt er twee!”

De twee vriendinnen, die elkaar leerden kennen tijdens de cursus intuïtie verbeteren, die Claudia geeft, rijden in de eerste aflevering samen naar het Franse Troche, waar Walters B&B staat. Er lijkt vooralsnog geen vuiltje aan de lucht tussen de twee. “Wij gaan naar Walter, we komen nooit meer terug”, zingen ze luidkeels in koor. “Misschien kiest hij ons allebei wel!” grapt Claudia lachend. “Sandwichen!” reageert Anne.

Goede aanbieding

Walter weet op dat moment nog niet dat er niet één, maar twee liefdeskandidaten zijn kant op komen. Claudia en Anna fantaseren alvast over zijn reactie. “Het wordt voor hem een verrassing”, aldus de goedlachse Claudia. “Hij zal wel even schrikken. Je bestelt er één en krijgt er twee!” Ook de iets rustigere Anne ziet er de lol van in. “Dat is een goede aanbieding, denk ik.”

Beeld RTL

De vriendinnen, die naar eigen zeggen ‘meteen een klik’ hadden, lijken niet bang te zijn dat deelname aan het liefdesprogramma hun vriendschap op het spel zal zetten. Ze gaan er beiden voor de volle honderd procent voor. “Alles wat hij doet, heb ik altijd gemanifesteerd”, vertelt Claudia over het moment dat ze Walters video zag. “Toen ik hem zag dansen, dacht ik: ja, dit moet ik eigenlijk gewoon gaan doen.”

Dansen, stoeien en teasen

Ook de 54-jarige Walter, die zijn B&B als spirituele tempel beschouwt, kan niet wachten tot zijn avontuur van start gaat. Zijn zenuwen blijft hij op geheel eigen wijze de baas. “Ik kijk het meeste uit naar dansen. Ik heb zin om mijn lichaam te bewegen.” Eerder gaf Walter aan dat zijn toekomstige partner vooral een gevoelsmens moet zijn. “Ik geloof in energie-uitwisseling. Dat is voor mij een groot onderdeel van liefde en houden van. Ik zou het leuk vinden om iemand te hebben om mee te knuffelen, dansen, te spelen, te stoeien en te teasen.”

Bron: RTL Boulevard