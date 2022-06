Maar daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in.

‘Kopen zonder kijken’

Laatst schreven we dat je een flink budget moet hebben om überhaupt voor Kopen zonder kijken te worden geselecteerd. Je moet maar liefst vier ton te besteden hebben, anders gaat het team niet voor je aan de slag. En zoals vaste kijkers weten, vraagt Bob halverwege het programma steevast om meer budget.

Elite-programma

Makelaar Alex liet aan De Telegraaf weten dat hij ook vindt dat het geen programma voor de rijken moet zijn: “Je moet wel vijf ton hebben, willen we wat leuks kunnen doen. Het wordt een soort elite-programma. Het programma is wel veranderd.”

Kritische kijker

Nu gaat het programma nog een stapje verder. Dit komt aan het licht dankzij een kritische opmerking van een kijker op Twitter. Jesper van den Berg schrijft: ‘Wanneer gaan Kopen zonder kijken en Voor hetzelfde geld eindelijk eens mensen (ook singles) helpen met een krap budget en/of te weinig kamers voor hun gezin? Zij die echt hulp nodig hebben. Steeds maar weer koppels met een ruim budget (en nu ook genoeg ruimte).’

Instemmende reacties

Andere Twitteraars reageren hier instemmend op: ‘Een héél goed idee!’ schrijft iemand. ‘Ik las net ergens de Kzk-regels en daar stond in dat singles uitgesloten worden. Vind dat ook wel wat gek zeker omdat er steeds meer singles zijn’, schrijft een ander. Ook wordt er nog een ander idee geopperd: ‘Goed voorstel. Ben grote fan. Ik heb tot nu toe alleen koppels gezien van klein naar groter, maar nog niet van groot naar kleiner (bijv. door scheiding, dood partner of kinderen die uit huis gaan). Wellicht is dat een mooie aanvulling voor het programma?’

Martijn Krabbé reageert

Ook presentator Martijn Krabbé heeft de tweet van Jesper voorbij zien komen. In zijn reactie doet hij een onthulling. Namelijk dat het programma inderdaad werkt aan het helpen van vrijgezellen aan een woning.

Opgeven

‘Het is leuk dat je dat zegt. We zijn bezig om uit te zoeken of we dat in serie 7 kunnen doen. Working on it!’, aldus Martijn. Voor seizoen 7 worden op dit moment kandidaten gezocht. In de oproep wordt niet aangegeven dat je je als vrijgezel ook kunt opgeven, maar je kunt natuurlijk best een kansje wagen. Wie weet!

