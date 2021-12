Vrolijk nieuws: Douwe Bob is voor het eerst vader geworden

Het kleine meisje heeft de naam Bobby Lou gekregen. Op Instagram deelt hij een paar foto’s waarop ook zijn pasgeboren dochtertje te zien is. “Welkom prinsesje”, schrijft hij bij de kiekjes.

Geen relatie

Eind juli werd duidelijk dat Loes in verwachting was van hun kindje. De zanger liet toen ook gelijk weten dat hij geen relatie had met de kunstenares, vandaar dat het nieuws over zijn aanstaande vaderschap een tikkeltje onverwachts kwam.

Kunstenaar

Loes heet voluit Loes van Delft en is 30 jaar. Ze schildert en is een befaamd graffitikunstenares. In Barcelona hing haar werk tussen kunst van onder meer Banksy, en zelfs Queen Elizabeth schijnt helemaal weg te zijn van Loes’ werk.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖔𝖚𝖜𝖊 𝕭𝖔𝖇 (@douwebob) op 9 Dec 2021 om 9:52 PST

Bron: Instagram