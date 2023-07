Vrolijk nieuws: Thomas Berge wordt voor de derde keer vader

“Wij mogen met enorm veel blijdschap, liefde en dankbaarheid vertellen dat er opnieuw een wondertje in mijn buik groeit”, jubelt Elianne bij een mierzoet Instagram-filmpje met ontroerende beelden van baby Saint. Het wordt het tweede kindje van het stel, dat dolblij is met de gezinsuitbreiding. Thomas, die eigenlijk Chiel Ottink heet, heeft ook nog zoon Jack (9) uit een vorige relatie. “Toen wij elkaar leerden kennen en begonnen aan ons avontuur, droomden we van een groot gezin samen en dat we dit nu mogen realiseren is niet in woorden uit te drukken!”, schrijft Elianne.

Spannende periode

Het was een spannend jaar voor Thomas en Elianne. In december werd zoontje Saint geboren en kort daarna belandde Elianne met helse pijnen in het ziekenhuis. Ze bleek een groot abces in haar borst te hebben, dat nogal ingewikkeld verstopt zat, en werd twee keer geopereerd. “Ze hebben alles kunnen verwijderen maar omdat het abces zo diep lag en groter was dan ze dachten, heb ik nog een herstelperiode te gaan en die ga ik vol goede moed in”, schreef ze toen op Instagram vanuit haar ziekenhuisbed. Tot overmaat van ramp overleed in die periode ook nog eens haar oma.

Zó welkom

Inmiddels lacht het leven de tortelduiven weer toe en kijken Thomas en Elianne uit naar de komst van spruit nummer twee. Elianne schrijft: “We kijken uit naar alle mooie momenten met jou; jij bent zó gewenst en zó welkom. We kunnen niet wachten om je in onze armen te nemen…”

Bron: ANP / Instagram @eliannezweipfenning