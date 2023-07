Vrouw Annemarie geeft update: zó gaat het nu met Edwin van der Sar

Wat een fijne vakantie in Kroatië had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie. Vorige week vrijdag werd Edwin werd met spoed naar een ziekenhuis in Split gebracht met een hersenbloeding. Inmiddels is hij terug in Nederland, laat Annemarie weten via de website van Ajax.

Terug in Nederland

‘Edwin is vrijdagavond vanuit Kroatië gerepatrieerd en ligt inmiddels op de IC van een ziekenhuis in Nederland’, staat in de update. ‘Zijn situatie is ongewijzigd: stabiel, buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar.’ De oud-voetballer moet nog op de IC blijven, maar zijn familie hoopt naar eigen zeggen vurig dat hij zich daarna kan gaan richten op zijn herstel.

Helemaal op

Eind mei besloot Van der Sar te stoppen als eindverantwoordelijke bij Ajax. “Na bijna elf jaar in de directie ben ik op”, liet hij toen weten via een persbericht op de website van Ajax. “We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen.”

Bron: Ajax.nl