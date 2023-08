Vrouw van Edwin van der Sar deelt hartverwarmende beelden van zijn herstel

Edwin lag in juli een tijdje in het ziekenhuis in Kroatie, omdat hij op het moment van de hersenbloeding daar vakantie aan het vieren was. Hij werd daar met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en moest langere tijd op de intensive care blijven. Toen eenmaal bleek dat het wat beter ging werd hij naar het ziekenhuis in Nederland gebracht.

Step by Step

Inmiddels is Edwin weer thuis en werkt hij daar langzaam aan zijn herstel, zo blijkt uit een intieme video die Annemarie heeft gedeeld. Zij heeft het toepasselijke nummer ‘Step by Step’ van Whitney Houston onder de video gezet. Op de beelden is te zien dat Edwin aan het wandelen is en oefeningen doet rondom zijn huis. Hij krijgt daarbij duidelijk veel steun en liefde van zijn familie.

