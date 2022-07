Vrouwen confronteren Martijn in ‘B&B vol liefde’: “Je praat alleen over jezelf”

De dames confronteren hem hiermee, maar het is duidelijk dat Martijn zich van geen kwaad bewust is.

Egocentrisch gedrag van Martijn in ‘B&B vol liefde’

In de allereerste aflevering maakt Martijn al duidelijk dat hij ‘weet hoe hij eruitziet’ en dus ervan uitging dat er een paar knappe dames zouden schrijven. Hij heeft inderdaad gelijk, maar in de aflevering van woensdagavond wordt de zelfverzekerde krullebol geconfronteerd met zijn egocentrische gedrag. Net nadat hij met zijn moeder bespreekt dat hij steeds meer voor de vrouwen begint te voelen, geven de vrouwen aan dat hij meer interesse in hen moet tonen.

Subtiele hint

Martijn voelt duidelijk geen nattigheid aankomen. Zelfs niet als Marian een subtiele hint geeft tijdens het schoonmaken van de bar. “Jij bent een man van de bar”, probeert Marian. “Dus dan ben je ook nieuwsgierig naar de mensen die aan de bar zitten. Of is het meer dat het vooral over jullie gaat?” Martijn geeft gewoon antwoordt en snapt de hint niet.

Irritaties lopen hoog op

Dan vraagt ze hem op de man af of hij nog iets van haar wil weten. Maar Martijn kan zich zo niets bedenken. Hij legt zelfs uit dat hij ‘een heel filmpje’ van twee minuten heeft gezien met dingen over Marian. “Ik kreeg er niet meteen vragen bij, want het voelt voor mij al best gewoon goed. Zijn er dingen die ik niet over je weet?” Maar met dat antwoord gooit hij zijn eigen glazen in. “Een hele hoop”, reageert Marian lichtjes geïrriteerd. “Het zijn twee minuten van mijn leven. Ik ben 31 jaar.”

Dubbele confrontatie

Precies op dat moment komt Simone binnen met een soortgelijk verhaal. “Wat mij heel erg opvalt en waar ik toch wel last van heb, is dat ik merk dat je toch wel veel over jezelf praat. En toch wel door veel dingen heen praat en als wij dan vragen hebben, dat je niet terugvraagt.”

Martijn weet wat hem te doen staat. Tijdens de lunch gaat hij ervoor, maar of de vrouwen nu zitten te wachten op zo’n geforceerd vragenuurtje...? Dat kan wel wat subtieler, vinden de kijkers.

- Maar Martijn zijn er geen dingen die jij van mij wilt weten?

- Hoezo, ik heb een heel filmpje van je gezien.

- Dat was een filmpje van 2 minuten.

- Zijn er dan nou nog dingen die ik niet over je weet? Want ik zit echt zo van in welke hoek moet ik dan zoeken.#benbvolliefde — Tas (@tasvolverhalen) 27 juli 2022

Ik ga stuk om Martijn die zijn geimproviseerde checklist aan vragen ontzettend geforceerd afgaat#benbvolliefde — S. Baldadig (@SAMBALDADIG) 27 juli 2022

#benbvolliefde Martijn stelt eindelijk de vragen waar de dames op hopen.



Ben ik een plant? — WriteMeNow (@MeWriteNow) 27 juli 2022

Het wordt met de minuut gênanter bij Martijn. #benbvolliefde — KarinD030 ✍️ (@KarinD030) 27 juli 2022

Martijn heeft even snel gegoogeled welke vragen hij kan stellen. #benbvolliefde pic.twitter.com/gUMl7EvQbQ — Valkie 😌🦦 (@RenskeValk) 27 juli 2022

Martijn zijn vragen komen echt heel oprecht over nu #benbvolliefde pic.twitter.com/AMzkautCz7 — a. (@Athartje2) 27 juli 2022

Martijn weet niet wat hij aan de dames zou moeten vragen #benbvolliefde — Alette Jurgens (@AletteJurgens) 27 juli 2022

Bron: B&B vol liefde