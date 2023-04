Waarom Art Rooijakkers óók niet te zien is in het nieuwe seizoen van ‘B&B vol liefde’

In het tweede seizoen werkt RTL met een voice-over, namelijk de stem van Jeroen Kijk in de Vegte en hij zal ook in het nieuwe seizoen de voice-over op zich nemen. Art had het programma best weer willen presenteren, maar was simpelweg niet beschikbaar.

“Op naar een zomer vol liefde!”

“De opnames van B&B Vol Liefde lopen gelijk met die van Expeditie Robinson en dus kon ik niet beide programma’s doen”, zo laat Art weten in RTL Boulevard weten. Fans hoeven hem niet helemaal te missen, want hij is wel te zien in de aftrap van B&B vol liefde, dan gaat hij langs bij alle kandidaten die gevolgd gaan worden. Ook gaat hij ‘mogelijk andere specials presenteren’. “En verder kijk ik - net als veel andere kijkers - ontzettend uit naar het nieuwe seizoen. Op naar een zomer vol liefde!”

Bron: RTL Boulevard