En wel om déze reden.

Wát een drukte

“Wát een drukte”, klinkt het geschrokken op Twitter. De meeste kijkers van Een Huis Vol moeten er niet aan denken om met een negenkoppig mini me-leger door het leven te gaan. Ze kijken vol verbazing hoe de ouders uit het programma het wél allemaal rond weten te breien. En dan met name de familie Jelies.

De familie Jelies

De familie Jelies uit Tollebeek doet voor de zesde keer mee aan Een Huis Vol. Moeder Janneke en vader Johan hebben negen kinderen en vinden het met de stijgende prijzen moeilijk om rond te komen. Maar dat mag de pret niet drukken. Met vaders creativiteit en moeders geduld is het altijd een feestje bij de Jelies’. Zo blijkt ook dinsdag maar weer. Johan heeft maandenlang gewerkt aan een overkapping in de tuin, waaronder het gezin kan genieten van lange diners en gezellige buitendagen. De overkapping wordt ingewijd met een heuse jacuzzimiddag. Een opblaasbubbelbad wordt neergezet en alle kinderen mogen plonzen en chillen tot ze erbij neervallen. Een hit, of zoals zoon Harrie (8) het zo mooi zegt: “Dit is gewoon het léven!”

Janneke Jelies

De kijkers hebben respect voor hoe de familie altijd weer iets leuks weet te verzinnen om de kinderen te laten genieten. Maar daarbij zijn ze enorm onder de indruk van moeder Janneke. Want waar het bij andere grote gezinnen soms een rommeltje is, vinden ze dat Janneke de boel goed onder controle heeft. Geen chaos maar een heleboel geduld is wat Janneke uitstraalt.

Janneke for president

Terwijl de kinderen gillend in de achtertuin genieten van de jacuzzi, staat Janneke in alle rust te koken. Waar menig moeder compleet overprikkeld zou zijn met negen gillende kinderen en de taak om een maaltijd voor elf te koken, doet het Janneke niets. In plaats daarvan laat ze op rustige toon aan de kijkers weten hoe blij ze is met haar man, die weer iets leuks voor de kinderen heeft bedacht. “Hij is gewoon een gouden vent”, zegt ze liefdevol tegen de camera. Zo'n oase van rust en liefde blijven in zo'n groot gezin is iets waar Janneke volgens de kijkers een dikke pluim voor verdient. ‘Janneke for president’, klinkt het dan ook op Twitter.

Wat is Janneke Jelies een ontzettend lieve vrouw #eenhuisvol — Jaantje (@jaantjeXx) 26 juli 2022

Maar ook een dikke pluim voor de familie Jelies. Als de kinderen genieten, genieten Janneke en Johan ook. Janneke blijft de rustheid zelve en handige Johan zorgt voor originele ideeën... #eenhuisvol pic.twitter.com/5CJtRd3K2S — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 26 juli 2022

Wat is Janneke een zeldzaam lief mens #eenhuisvol — Conny den Hartog (@ConnydenHartog1) 26 juli 2022

Na al die seizoenen kunnen we toch wel concluderen dat Janneke Jelies een award verdient voor meest geduldige moeder.



Ik vind haar zo lief.#eenhuisvol — DB😼 (@DBgirl_83) 26 juli 2022

Ik ben al moe van het kijken, zoveel kinderen, maar moeder Janneke for president echt! 🍀 #eenhuisvol — Wil Hoekstra🍀 (@WilHoekstra) 26 juli 2022

#eenhuisvol is weer begonnen. Genieten van de familie Jelies. 😊 — Brunsie (@Brunsie_1980) 26 juli 2022

Bron: Twitter.