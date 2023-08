‘Waku waku’-presentator Rob Fruithof (71) is overleden

‘Dankbaar voor alle mooie herinneringen die hij achterlaat, geven wij kennis van het overlijden van Rob Fruithof’, schrijft zijn familie op Facebook. ‘Hij is overleden op 25 augustus 2023 als gevolg van kanker. Hij woonde in Kaapstad, en laat zijn zoon Leon (20) achter.’

Bizar en verdrietig nieuws

Omroep KRO-NCRV heeft gereageerd op het overleiden van Rob. “Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-presentator Rob Fruithof is overleden. Rob presenteerde in de jaren 90 vol enthousiasme de populaire KRO-natuurquiz Waku waku. Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe bij dit verlies”, aldus een woordvoerder van de omroep. Sosha Duysker, die Waku waku momenteel presenteert, is ontdaan. ‘Hier ben ik even stil van ... Wat een bizar en verdrietig nieuws’, schrijft ze in haar stories op Instagram.

Van soap tot reclamespotje

Rob presenteerde van 1989 tot 1996 de natuur- en dierenquiz Waku waku, die sinds vorig jaar weer op tv is. Hij sprak daarnaast de stem in van het Beest in de Nederlandse versie van Disneyfilm Belle en het beest, presenteerde een jaartje Ter land, ter zee en in de lucht en was een bekende stem in talloze reclamespotjes. Ook zagen we hem als acteur in de soaps Onderweg naar morgen en Westerwind. Daarna verdween hij ineens van de radar. Helaas trapte hij samen met een paar andere BN’ers in een piramidespel van ‘wonderbelegger’ René van den Berg, waardoor hij veel geld verloor.

Sinds negentien jaar woonde hij met zijn zoon in Kaapstad, waar hij zijn acteerwerk weer oppakte. Zijn laatste grote wapenfeit was een rol in de Amerikaanse piratenserie Black sails.

Bron: ANP